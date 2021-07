Covid: Francia, ministro della Salute, 'Vaccinatevi!'

PARIGI, 27 LUG - "Questa mattina, mezzo milione di appuntamenti sono disponibili in tutta la Francia per farsi vaccinare. E centinaia di migliaia di appuntamenti supplementari saranno aperti ogni giorno durante tutta la settimana. Non indugiate, vacciantevi!": lo scrive il ministro della Salute, Olvier Véran, in un messaggio pubblicato questa mattina sul suo profilo Twitter. (ANSA).