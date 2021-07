Migranti: Oim, almeno 57 morti in naufragio al largo Libia

ROMA, 26 LUG - Almeno 57 persone, tra cui 20 donne e due bambini, sono morte in un naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. "Un'altra tragedia. Con questo naufragio la stima dei morti nel Mediterraneo Centrale si avvicina a quasi mille (oltre 980). L'anno scorso a fine luglio erano 272. Non bisogna più esitare e fare di tutto per rafforzare il sistema di pattugliamento in mare. Da subito", scrive su Twitter il portavoce Oim per il Mediterraneo, Flavio Di Giacomo. (ANSA).