Recovery: Ue, all'Ungheria proposta proroga fino al 30/9

BRUXELLES, 26 LUG - La Commissione europea "ha proposto all'Ungheria una proroga fino al 30 settembre" per l'analisi del piano nazionale per il Recovery, ma "occorre trovare un accordo con Budapest" e le discussioni sono ancora in corso. Così il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine della riunione Ecofin, ad una domanda. Per l'analisi del piano polacco c'è già una proroga in corso ma "non escludiamo possa servire più tempo", ha aggiunto Dombrovskis. (ANSA).