Sudafrica: Ramaphosa, 'superato picco terza ondata'

ROMA, 25 LUG - Il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, in un discorso alla nazione ha affermato che il Paese - il più colpito in Africa - ha "in gran parte" superato il picco della sua terza ondata di coronavirus e ha allentato le restrizioni, incluso il divieto di vendita di alcolici. "Gli ultimi dati suggeriscono che abbiamo ampiamente superato il picco della terza ondata di contagi, sebbene ci siano aree del Paese in cui dobbiamo ancora essere preoccupati", ha affermato Ramaphosa. (ANSA).