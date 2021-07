Francia: incendio nel sud, blackout in Spagna e Portogallo

TOLOSA, 25 LUG - Un incendio che ha interessato sabato circa 850 ettari di vegetazione nella montagna di Alaric, nel dipartimento francese meridionale di Aude, ha provocato interruzioni di corrente in Francia, Spagna e Portogallo, e questa mattina non è stato ancora risolto, con i vigili del fuoco che temono "un rischio di ripresa a causa della siccità". Le reti elettriche spagnole e portoghesi sono state colpite "La penisola iberica è stata disconnessa dalla rete elettrica europea", ha affermato la rete di trasmissione dell'energia elettrica francese RTte in una nota. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato per cause sconosciute. Novanta persone nella città di Foncouverte, minacciata dalle fiamme, sono state evacuate. La prefettura ha indicato in serata che la situazione si è "stabilizzata" nella località. Questa mattina, i vigili del fuoco hanno riferito che l'incendio non è stato ancora risolto. "La situazione è delicata, complicata, perché abbiamo 25 chilometri di bordi sui quali il fuoco può riprendere", ha detto il comandante Jean-Michel Dubois, del Centro operazioni antincendio e soccorso dell'Aude, specificando che 800 vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte. (ANSA).