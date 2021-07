Spagna impone quarantena di 10 giorni a 4 nuovi Paesi

MADRID, 24 LUG - La Spagna imporrà una quarantena di dieci giorni ai viaggiatori provenienti da Argentina, Colombia, Bolivia e Namibia dal 27 luglio, come nuova misura per contrastare i contagi di coronavirus. Lo ha annunciato il governo, aggiungendo che l'isolamento potrà essere ridotto a sette giorni se un viaggiatore risulta negativo il settimo giorno, come spiegato in una nota del ministero della Salute. Il decreto entrerà in vigore per un periodo iniziale di 14 giorni e sarà prorogabile. Per frenare la diffusione di nuove varianti del coronavirus, la Spagna continua inoltre a imporre una quarantena di dieci giorni per i viaggiatori provenienti dall'India e limita ai suoi cittadini i voli dal Brasile e dal Sudafrica. (ANSA).