Covid: Spagna, scatta nuova stretta in Navarra e Galizia

MADRID, 23 LUG - Gli organi di giustizia competenti per le regioni spagnole della Navarra e della Galizia (situate nel nord del Paese) hanno autorizzato i rispettivi governi ad applicare nuove restrizioni per frenare i contagi di covid. Lo si apprende dai media iberici. Così, in Navarra verrà applicato il coprifuoco tra l'una di notte e le sei del mattino in comuni con alti indici di contagio, solo nei weekend e in giornate festive. In Galizia, invece, saranno proibite riunioni tra persone non conviventi entro le tre di notte e le sei del mattino. Inoltre, in spazi pubblici e privati potranno riunirsi al massimo dieci persone all'aperto e sei al chiuso. Misure di questo tipo sono già in vigore in altre zone della Spagna, ad esempio alle Baleari e sulla costa orientale del Paese (Catalogna e Comunità Valenciana). (ANSA).