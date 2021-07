Prima riunione del Gruppo di esperti Ue sulle varianti Covid

BRUXELLES, 23 LUG - "Le infezioni della variante Delta sono in aumento in tutta Europa, il nuovo gruppo di esperti di varianti ci aiuterà a identificarle meglio e ci guideranno nel nostro lavoro per sviluppare contromisure. Aspetto le loro raccomandazioni". Così la Commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides ha annunciato la prima riunione, oggi, del Gruppo di esperti Ue sulle varianti, chiamato a dare pareri sulla classificazione dei nuovi ceppi e sull'eventuale necessità di adattare i vaccini esistenti. Il Gruppo proporrà inoltre i criteri di selezione per un elenco di 10 trattamenti promettenti contro il Covid-19. (ANSA).