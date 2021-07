Covid: a Sydney situazione è diventata 'emergenza nazionale'

ROMA, 23 LUG - L'epidemia di coronavirus in rapida crescita a Sydney è diventata una "emergenza nazionale", hanno affermato le autorità australiane ammettendo che il lockdown, in vigore da quasi un mese, non è riuscito finora a fermare un focolaio di variante Delta. Lo stato del Nuovo Galles del Sud ha chiesto a Canberra di inviare urgentemente più vaccini e risorse. Definire la situazione da 'emergenza nazionale' potrebbe aprire la strada a un maggiore coinvolgimento del governo federale per arginare la crisi. "Abbiamo l'obbligo per conto della nazione di contenere il virus", ha affermato il premier del New South Wales Gladys Berejiklian. "Non c'è dubbio che i numeri non stiano andando nella giusta direzione". Solo il 12% degli australiani è stato completamente vaccinato. (ANSA).