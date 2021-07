Ecdc-Oms, variante Delta è dominante in Europa

BRUXELLES, 23 LUG - La variante Delta del virus del Covid è dominante in Europa. Lo affermano il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in una nota congiunta. Oms e Ecdc sollecitano i gruppi prioritari, come gli anziani, le persone con malattie croniche e gli operatori sanitari, a ricevere un ciclo completo di vaccinazione Covid-19 per proteggere se stessi e le persone vulnerabili con cui entrano in contatto. (ANSA).