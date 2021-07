Covid: in regione Madrid aumento casi dell'82% in 7 giorni

MADRID, 23 LUG - Forte incremento dei contagi nella regione di Madrid: nell'ultima settimana sono saliti dell'82% e oltre il 90% dei nuovi casi — ha detto l'assessore alla Sanità Enrique Ruiz Escudero - è stato provocato dalla variante Delta, molto più contagiosa rispetto al ceppo originale. Gran parte dei contagi si registra tra i giovani, con la media d'età dei nuovi positivi a 27 anni mentre l'80% dei nuovi malati è di non vaccinati. Tuttavia, ha aggiunto Escudero, per ora l'aumento dei casi "non è proporzionale" rispetto ai ricoveri. (ANSA).