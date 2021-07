Ue, serve seconda indagine Oms, è importante trasparenza

BRUXELLES, 22 LUG - "C'è già stato uno studio dell'Oms sulle origini del Covid, ma occorre portare avanti il lavoro per capire l'origine del virus e la sua diffusione tra la popolazione, senza escludere qualsiasi possibilità a priori". Così un portavoce della Commissione europea, a chi chiede di commentare il no di Pechino ad una seconda missione di ricerca, secondo le dichiarazioni del numero due della Commissione sanitaria cinese, Zeng Yixin. "Per noi - ha detto il portavoce - è importante che ci sia un dibattito scientifico aperto, trasparenza, ed una revisione tra pari, fondamentale per raggiungere conclusioni di alto standard". (ANSA).