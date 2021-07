Cina: inondazioni, salgono ad almeno 33 i morti nell'Henan

PECHINO, 22 LUG - Sono salite ad almeno 33 le vittime legate alle piogge torrenziali abbattutesi sulla provincia centrale cinese dell'Henan, con otto dispersi. E' l'ultimo bollettino fornito dal network statale Cctv, in base agli aggiornamenti forniti dalle autorità locali, a fronte dell'ultimo bilancio fatto di 25 morti e sette dispersi. In rialzo anche gli evacuati, saliti fino a quota 376.000, mentre più di 200.000 ettari di colture sono stati inghiottiti dalle acque per un danno stimato in 1,22 miliardi di yuan, circa 160 milioni di euro. (ANSA).