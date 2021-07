Covid: Belgio, contagi in crescita del 33%, +48% i ricoveri

BRUXELLES, 21 LUG - Contagi e ricoveri ospedalieri da Covid-19 in crescita in Belgio, ma calano i decessi. Tra l'11 ed il 17 luglio sono stati rilevati in media 1.345 nuovi casi, in aumento del 33% rispetto alla settimana precedente, secondo gli ultimi dati dell'Istituto di Sanità Pubblica, pubblicati oggi. Ma nello stesso periodo, i decessi registrati in media al giorno, sono stati meno di uno (0,9), ovvero un calo del 60%. Tra il 13 e il 19 luglio sono stati 25,7 in media, i ricoveri ospedalieri al giorno, con un aumento del 48% rispetto al periodo di riferimento precedente. (ANSA).