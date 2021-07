Cina, presentate le linee guida per avere fino a tre figli

PECHINO, 21 LUG - Detrazioni fiscali per le spese sui bambini sotto i tre anni, nuove politiche per finanziare l'assistenza materna, il congedo parentale e il supporto ai trattamenti di fertilità: la Cina risponde al calo demografico e all'invecchiamento della popolazione con un documento di 29 articoli per consentire a una coppia di avere fino a tre figli, predisponendo le misure d'aiuto alle nascite. Adottate il 26 giugno dal Comitato centrale del Pcc e dal governo centrale, le linee mirano a "migliorare le politiche sulle nascite per promuovere uno sviluppo demografico equilibrato a lungo termine", hanno riferito in tarda serata i media ufficiali. (ANSA).