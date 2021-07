Covid: India, 30mila nuovi casi, minimo da 125 giorni

NEW DELHI, 20 LUG - L'India ha registrato nella ultime 24 ore 30.093 nuovi casi di coronavirus, l'incremento più basso degli ultimi 125 giorni: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità sottolineando che i decessi provocati dalla malattia sono stati 374: i nuovi dati portano il totale dei contagi a quota 31.174.322 e quello delle vittime a 414.482. L'India è seconda al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e terza per decessi, dopo Usa e Brasile. Molti esperti, tuttavia, ritengono che il conteggio dei morti sia sottostimato: secondo uno studio reso noto oggi il bilancio reale potrebbe essere 10 volte più alto. I vaccinati nel Paese sono 411.846.401, dei quali 5.267.309 hanno ricevuto una dose ieri. La campagna vaccinale è iniziata a gennaio e finora il 6,2% della popolazione ha ricevuto due dosi, mentre il 23,8% solo una. (ANSA).