Covid: Francia non esclude ritorno coprifuoco in alcune zone

PARIGI, 19 LUG - Il ritorno di misure di coprifuoco in alcune zone della Francia particolarmente colpite dal virus è "una possibilità": lo ha detto il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, intervistato ai microfoni di BFM-TV. Per il fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, "bisogna avere quest'arma tra le mani se la situazione diventa incontrollata". Beaune ha tuttavia evitato di citare i dipartimenti francesi che potrebbero essere oggetto di nuove restrizioni in questo senso. (ANSA).