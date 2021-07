Covid: Slovenia il 50% con una dose, il 43,9% con due

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 LUG - In Slovenia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid quasi 862 mila persone, pari al 50% della popolazione di età superiore ai 18 anni, mentre con entrambe le dosi è stato vaccinato il 43,9% della popolazione adulta. Ne ha dato notizia oggi l'Istituto nazionale di salute pubblica (Nijz), secondo quanto riportano i media regionali. Il vaccino più utilizzato finora è stato Pfizer-BioNTech con oltre 557 mila dosi, seguito da AstraZeneca con oltre 166 mila somministrazioni, Moderna con poco più di 90 mila e Johnson&Johnson con 58 mila dosi. L'obiettivo del governo di Janez Jansa di immunizzare entro l'inizio dell'estate il 60% della popolazione non è stato raggiunto, e prosegue l'impegno a vaccinare il maggior numero possibile di persone in vista dell'autunno per scongiurare una nuova massiccia ondata di contagi e la diffusione di possibili nuove varianti del virus. (ANSAmed).