Covid: Catalogna, rischio collasso intensive in 10 giorni

ROMA, 18 LUG - L'esplosione dei contagi per la quinta ondata di coronavirus aumenta la pressione sulle terapie intensive della Catalogna, che potrebbero raggiungere il collasso in 10 giorni. A lanciare l'allarme è Gemma Craywinckel, direttrice di CatSalut, l'ente preposto alla gestione del sistema di prestazioni sanitarie pubbliche della Comunità catalana. La responsabile, citata da El Mundo, ha riconosciuto oggi che la reazione a questa nuova ondata è arrivata in ritardo, e ha previsto che entro fine luglio i pazienti in terapia intensiva potranno essere 400 o 500. In alcune dichiarazioni all'emittente radio RACC1, Craywinckel ha indicato che si attende l'arrivo un nuovo picco della pandemia a fine luglio "e non è un picco ottimistico, si parla di pazienti critici che possono essere tranquillamente collocati tra i 400 e i 500", rispetto ai 297 presenti ora nelle terapie intensive. La responsabile ha assicurato che, in questo momento in cui parte del personale sanitario è in vacanza, "400 pazienti (Covid in terapia intensiva) hanno lo stesso peso di 600 in un altro momento", quindi il sistema sanitario è molto sotto stress. La preoccupazione è alta in Catalogna, dove i pazienti in terapia intensiva sono passati da 114 registrati il 1 luglio a 297 di ieri, secondo gli ultimi dati disponibili. Senza raggiungere una situazione così grave, anche altre comunità come Galizia, Cantabria, Paesi Baschi e Madrid hanno registrato un aumento dei ricoverati in intensiva nelle ultime 24 ore.