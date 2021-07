Usa: i primi sei mesi di Biden, fra ombra Trump e Covid

NEW YORK, 18 LUG - La lotta al Covid, il ritorno degli Stati Uniti sul palcoscenico internazionale, il ritiro dall'Afghanistan e la battaglia per i diritti. Da sei mesi - li festeggia il 20 luglio - alla Casa Bianca Joe Biden cerca ancora di smarcarsi dall'eredità di Donald Trump e di imprimere il proprio marchio nell'America del futuro. Dopo l'entusiasmo iniziale, ora il presidente si trova però a fare i conti con la realtà, fra l'ostruzionismo dei repubblicani, le crisi internazionali - da Haiti a Cuba, senza dimenticare le rivalità con Cina e Russia -, e un paese che resta profondamente diviso, come dimostra anche l'andamento della campagna vaccinale. Negli stati repubblicani la percentuale dei vaccinati è bassa e l'emergenza Covid è tornata a riaccendersi con la variante Delta. Si tratta degli stessi stati che hanno varato strette sui diritti di voto, leggi stringenti dell'aborto e restrizioni sugli immigrati, scontrandosi con la visione degli Stati Uniti di Biden. Il presidente però resta ottimista sulle sue capacità di poter riunire il paese, ammodernarlo e spingerlo verso un futuro più equo. (ANSA).