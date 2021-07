Haiti: tornata in patria l'ex first lady Martine Moise

PORT-AU-PRINCE, 18 LUG - L'ex first lady di Haiti, Martine Moise, è rientrata in patria sabato dalla Florida, dove era stata ricoverata in un ospedale di Miami in seguito alle ferite riportate durante l'attacco al palazzo presidenziale il sette luglio scorso costato la vita al presidente Jovenel Moise. Martine Moise, che indossava un giubbotto antiproiettile, è stata ricevuta all'aeroporto di Port-au-Prince dal premier ad interim Claude Joseph. I funerali di Stato dell'ex presidente si terranno il 23 luglio a Cap-Haitien, nel nord del Paese. (ANSA).