Covid: 19 spagnoli rientrati a Madrid, 8 isolati a Cervinia

AOSTA, 17 LUG - Sono rientrati stamane in Spagna con un volo partito alle 7 verso Madrid 19 aspiranti maestri di sci spagnoli che erano in quarantena in un albergo di Cervinia. Sono tutti negativi al coronavirus ed erano stati sottoposti al tampone dopo l'individuazione di alcuni positivi all'interno della comitiva, arrivata il 10 luglio scorso per un corso di formazione nella Valtournenche. A Cervinia restano otto loro connazionali in isolamento, di cui cinque positivi e tre contatti stretti. (ANSA).