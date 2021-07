Haiti: funerali del presidente Moise fissati per il 23/7

PORT AU PRINCE, 17 LUG - II ministro della Cultura haitiano, Pradel Henriquez, ha annunciato oggi che i funerali del presidente Jovenel Moise, ucciso il 7 luglio scorso nella sua residenza di Pelerin 5 a Port au Prince, si svolgeranno il 23 luglio prossimo a Cap-Haïtien, nel nord del Paese. Lo riferisce il portale di notizie Haiti24.com. L'organizzazione dell'estremo omaggio al capo di Stato, insediatosi nel 2017, era stata affidata giorni fa ad uno speciale comitato formato da funzionari governativi di alto rango. Le indagini per risalire ai mandanti dell'assassinio di Moise sono ancora in corso, dopo l'arresto di un folto gruppo di ex militari colombiani che hanno materialmente attaccato di notte la residenza, uccidendo lui e ferendo gravemente sua moglie. Il primo ministro ad interim Claude Joseph ha da parte sua confermato che quest'ultima, Martine Moise, dopo essere stata operata in un ospedale di Miami, interverrà personalmente al funerale. (ANSA).