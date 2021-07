Vaccini:Casa Bianca,da 12 persone 65% disinformazione social

NEW YORK, 16 LUG - Sono circa 12 le persone che producono il 65% della disinformazione sui vaccini anti Covid sulle piattaforme social. Lo afferma la Casa Bianca citando i dati contenuti nel rapporto del Countering Digital Hate pubblicato in marzo e in base al quale l'associazione aveva allora chiesto a Facebook e Twitter di chiudere le pagine gestite da queste 12 persone. Secondo il Countering Digital Hate una delle persone che dovrebbe essere cacciata dai social è Robert F. Kennedy Jr., uno dei volti del movimento anti-vax. (ANSA).