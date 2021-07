Covid: Xi, abbattere barriere per ripresa post pandemia

PECHINO, 16 LUG - La Cina ha chiesto di "rimuovere le barriere, aprire e cercare l'integrazione", promuovendo liberalizzazione e facilitazione di commercio e investimenti. "Dobbiamo rimuovere le barriere, non erigere muri. Dobbiamo aprire, non chiudere. Dobbiamo cercare l'integrazione", ha detto il presidente Xi Jinping in collegamento video al summit informale dell'Apec dedicato alla lotta al Covid-19 e alla ripresa economica. "Questo è il modo per rendere la globalizzazione economica più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti", ha aggiunto Xi, nel resoconto fronto dai media ufficiali. (ANSA).