Onu, 75 bambini uccisi in Birmania e 1000 arrestati

GINEVRA, 16 LUG - Dal golpe militare in Birmania, "75 bambini sono stati uccisi, circa 1.000 detenuti arbitrariamente. Innumerevoli altri sono privati ;;delle cure mediche e dell'istruzione essenziali, secondo informazioni attendibili ottenute dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia. "I diritti dei bambini in Birmania stanno affrontando un attacco che rischia di lasciare un'intera generazione danneggiata", avverte il Comitato in una nota pubblicata oggi a Ginevra. Per la presidente del Comitato Mikiko Otani, i bambini sono di fatto "sotto assedio". (ANSA).