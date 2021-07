Alluvioni in Germania, i morti salgono a 81

BERLINO, 16 LUG - Le vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania sono salite ad 81. Lo riferiscono fonti ufficiali. Il bilancio delle vittime delle alluvioni in Germania è salito ad almeno 81 dopo che le autorità della Renania-Palatinato, la regione più colpita, hanno annunciato che sono in quell'area i morti sono aumentati a 50. "Il numero delle vittime è salito a 50", contro le 28 del giorno prima, ha detto il portavoce del ministero dell'Interno della regione, Timo Haungs. Sono centinaia le persone che rimangono disperse facendo temere un bilancio ancora più pesante. Intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel da Washington ha detto che "la piena portata di questa tragedia si vedrà solo nei prossimi giorni" assicurando assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione. Il governo "non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile", ha detto. (ANSA).