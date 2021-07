Covid: Onu, Birmania rischia di diventare super diffusore

ROMA, 15 LUG - La situazione in Birmania preoccupa l'Onu che fa appello alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari ''d'urgenza'' o il Paese ''rischia di diventare un super-propagatore del Covid-19", colpendo un gran numero di persone sia all'interno sia all'esterno dei suoi confini. L'aumento dei casi di Covid, un sistema sanitario al collasso e una profonda sfiducia della popolazione nella giunta militare al governo, rischiano di far crescere il numero dei morti, ha avvertito l'esperto delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Paese, Tom Andrews, sottolineando che la giunta "manca delle risorse, della capacità e della legittimità" per controllare questa crisi. Nel Paese la capacità di vaccinazione e di testare il diffondersi del virus è molto limitata. Serve dunque una coalizione di emergenza che fornisca assistenza umanitaria al Paese, che deve far fronte a gravi carenze di forniture mediche e ossigeno. Secondo il rappresentante Onu serve un organismo politicamente neutrale per coordinare una risposta al coronavirus che includa un programma di vaccinazione cui la popolazione aderisca. E' necessario farlo, ha aggiunto l'esperto, prima che il Paese diventi un super vettore di diffusione del virus. Secondo il relatore speciale è inoltre preoccupante la situazione della popolazione carceraria, che include ''migliaia di prigionieri politici detenuti arbitrariamente dopo il colpo di Stato''. ''I reclusi, tra cui quasi 6 mila persone arbitrariamente detenute da quando la giunta militare ha preso il potere nel febbraio scorso, potrebbero vedere la loro detenzione diventare una condanna a morte", ha avvertito Andrews. Anche per questo, ha concluso, ''non c'è tempo da perdere". (ANSA).