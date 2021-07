Israele: bisticcio Netanyahu-Bennett sul nucleare iraniano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - Nuovo scambio di sferzate polemiche, questa volta sulle attività nucleari dell'Iran, fra il leader dell'opposizione Benyamin Netanyahu ed il premier Naftali Bennett. In un vistoso articolo rilanciato oggi sulla prima pagina del tabloid Israel ha-Yom Netanyahu ha accusato il governo Bennett-Lapid di eccessiva acquiescenza di fronte a quella minaccia. Dopo aver ricordato i propri sistematici tentativi di raccogliere nell'opinione pubblica internazionale un sostegno alle tesi israeliane contro gli accordi con l'Iran sul nucleare, Netanyahu ha rilevato: "Sotto la mia leadership, il parere di Gerusalemme è stato udito in tutte le capitali del mondo: a Washington, Mosca, Beijing e anche a Teheran. Oggi invece l'Iran accelera verso la bomba, ed il governo Bennett-Lapid tace". Molto irritata la reazione dell'ufficio di Bennett: "Netanyahu ha sempre preferito esporre cartelli e fare show di relazioni pubbliche invece di compiere azioni concrete. La distanza fra la retorica ed i fatti non è mai stata così larga. Ha creato nemici, ha allontanato sostenitori". "Bennett - ha assicurato il suo ufficio - cercherà adesso di riparare quei danni". (ANSAmed). (ANSA).