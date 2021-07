Covid: Vucic, d'accordo con Macron, ma costituzione lo vieta

(ANSAmed) - BELGRADO, 14 LUG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di condividere personalmente la posizione di Emmanuel Macron sull'obbligo della vaccinazione anticovid per alcune categorie di lavoratori, come il personale sanitario, e del green pass per entrare nei locali, ma ha aggiunto che in Serbia ciò non è possibile dal momento che si configurerebbe una violazione dei diritti umani garantiti dalla costituzione. "Abbiamo una costituzione per la quale tutti sono uguali", ha detto Vucic, osservando come anche la Germania abbia provato a introdurre una normativa analoga a quella francese, ma ha poi rinunciato a causa dei diritti umani. Il presidente si è quindi detto insoddisfatto del ritmo lento col quale procede la vaccinazione in talune regioni della Serbia, mostrandosi al tempo stesso preoccupato per la ripresa dei contagi. (ANSAmed). (ANSA).