Etiopia: premier, respingeremo i nemici interni ed esterni

ADDIS ABEBA, 14 LUG - Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, si è impegnato oggi a respingere gli attacchi dei "nemici" del Paese, dopo che i ribelli nel Tigrè hanno sferrato una nuova offensiva per riguadagnare territorio nella regione teatro di conflitto. "Difenderemo e respingeremo questi attacchi dei nostri nemici interni ed esterni, mentre lavoriamo per accelerare gli sforzi umanitari", ha detto Abiy in un comunicato pubblicato su Twitter. Questa settimana le forze del Tigrè hanno rinnovato i loro attacchi nella regione settentrionale etiope, rivendicando una serie di conquiste sul campo di battaglia dopo che il governo federale ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale. La riconquista della capitale tigrina, Makallè, avvenuta lo scorso mese ha rappresentato il punto di svolta nel conflitto civile di oltre otto mesi che ha provocato la morte di migliaia di persone, con centinaia di migliaia ridotte alla fame. Abiy, vincitore del premio Nobel per la pace nel 2019, ha detto che il suo governo rimane impegnato a cessare le ostilità, anche se c'è un "costo". "Abbiamo intrapreso un cessate il fuoco unilaterale per evitare un ulteriore conflitto, per dare alle persone una tregua durante la stagione agricola e per permettere alle operazioni umanitarie di procedere senza scuse", ha aggiunto, ma i nemici "non riescono a stare senza conflitto". (ANSA).