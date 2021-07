Covid: Corea Sud, nuovo record casi, 1.615 in 24 ore

ROMA, 14 LUG - La Corea del Sud ha registrato 1.615 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un nuovo record giornaliero dopo quello di venerdì scorso a quota 1.378: il governo, intanto, ha rafforzato le misure anti Covid in quasi tutto il Paese per far fronte a questa nuova ondata di contagi spinta dalla variante Delta e un programma di vaccinazioni che procede al rallentatore. Lo riporta il Guardian. Da domani, ha annunciato il premier Kim Boo-kyum, in tutto il Paese tranne che in alcune regioni meridionali, saranno vietati gli assembramenti di oltre otto persone, mentre bar e ristoranti dovranno chiudere a mezzanotte. Nell'area metropolitana di Seul, invece, sono in vigore già da lunedì restrizioni ancora più stringenti, come il divieto agli assembramenti di oltre due persone dopo le 18:00. (ANSA).