Covid: Egitto, decessi mai così bassi da inizio pandemia

IL CAIRO, 13 LUG - Il numero di decessi da Covid-19 "più basso" dallo scoppio della pandemia oltre un anno fa è stato annunciato ieri dal ministero della Salute e della popolazione dell'Egitto, il terzo Paese più popoloso d'Africa dopo Nigeria ed Etiopia. Lo scrive oggi il sito Egyptian Street. "Il ministero ha dichiarato in una nota che lunedì sono stati segnalati solo sette decessi" portando il numero totale dall'inizio della pandemia a 16.403 morti, viene aggiunto. Sempre per ieri il ministero ha anche segnalato 110 nuovi casi di contagio, portando il numero totale 283.212. Come noto in dicembre una fonte ufficiale di alto livello dell'Oms aveva messo in dubbio l'attendibilità delle cifre egiziane circa il numero di infezioni dato che il Paese concentra l'uso (o almeno la registrazione ufficiale) di tamponi solo sui casi gravi. La campagna di vaccinazione egiziana iniziata a gennaio ha finora raggiunto 2,5 milioni di persone, su una popolazione di 102 milioni, ricorda Egyptian Street. L'Egitto sta attualmente utilizzando il vaccino cinese di Sinopharm e il britannico Oxford/AstraZeneca ma ha annunciato che presto inizierà a produrre il russo Sputnik V insieme al cinese Sinovac (quest'ultimo con primo utilizzo a inizio agosto). Il Paese prevede inoltre di ricevere, entro pochi giorni, due milioni di dosi di Pfizer seguite da un quantitativo di Janssen della Johnson & Johnson. (ANSA).