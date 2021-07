Cuba: Ue, arresti inaccettabili, rilasciateli subito

BRUXELLES, 13 LUG - "Siamo al corrente delle notizie degli arresti avvenuti a Cuba di attivisti politici e anche di giornalisti". Tali detenzioni sono "assolutamente inaccettabili". Lo ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Chiediamo alle autorità cubane di rilasciare immediatamente le persone arrestate per le loro opinioni politiche e per il loro lavoro giornalistico. Il loro posto non è in prigione", ha aggiunto Stano. (ANSA).