India: 'provocazione cinese in Ladakh contro Dalai Lama'

NEW DELHI, 13 LUG - Militari cinesi hanno cercato di interrompere le celebrazioni per il compleanno del Dalai Lama, il leader spirituale del buddismo tibetano, in Ladakh, in un villaggio che si trova lungo la linea di controllo effettiva (Lac), l'area di confine contesa tra India e Cina. Lo riferiscono i media indiani citando fonti dell'Esercito indiano e delle comunità locali. L'episodio si è verificato il 6 luglio, compleanno del Dalai lama, ed è avvenuto nel villaggio di Koyul, lungo il fiume Sindhu. Il capo del villaggio ha raccontato che cinque veicoli con a bordo militari e civili cinesi sono entrati in territorio indiano e si sono spinti verso l'area in cui si stava svolgendo la festa, issando cartelli provocatori contro il leader buddista. La regione indiana del Ladakh confina con la Cina e con la regione autonoma del Tibet a est. Circa il 40 per cento della popolazione del Ladakh è di religione buddista e venera il Dalai Lama come leader spirituale.