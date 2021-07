Covid: Australia, due complessi residenziali rigido lockdown

SYDNEY, 13 LUG - Due complessi residenziali in Australia sono stati posti in rigido lockdown per cercare di contenere nuovi focolai di coronavirus: agenti di polizia sorvegliano da oggi, 24 ore su 24, un complesso residenziale nel quartiere Bondi di Sydney ed un altro a Melbourne. Nel complesso di Sydney nove persone sono risultate positive al virus, mentre in quello di Melbourne alcuni operai provenienti da Sydney sono risultati positivi e tutti i residenti sono stati posti in isolamento per due settimane. Intanto a Sydney sono stati registrati 89 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. La città è in lockdown parziale da quasi tre settimane e le autorità potrebbero prorogare la misura, che scade venerdì. (ANSA).