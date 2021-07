Europei, von der Leyen e Merkel si congratulano con Italia

BRUXELLES, 12 LUG - Dall'Ue e dalla Germania arrivano le congratulazioni per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "molto contenta" per la vittoria degli Azzurri, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto i suoi "auguri" alla squadra e al Paese. Von der Leyen "aveva detto prima della partita che tifava per la squadra italiana ed è ovviamente molto contenta di questo risultato", ha detto il portavoce dell'esecutivo comunitario, Eric Mamer. Interrogato su quale sia la vera dimora del calcio - giocando sul motto inglese 'It's coming home', diventato 'It's coming Rome' dopo la vittoria italiana - Mamer si è limitato a dire che "spetta a ciascuno di noi rispondere a questa domanda nella propria anima e nella propria coscienza" ma "non esiste una posizione ufficiale della Commissione Ue". "Posso esprimere da parte della cancelliera e del governo tedesco gli auguri alla squadra e a tutto il Paese, per questo favoloso torneo", ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino, sulla vittoria degli Italiani ieri agli europei. (ANSA).