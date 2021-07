Bulgaria: exit poll, populisti Trifonov in lieve vantaggio

SOFIA, 11 LUG - Il partito populista 'C'è un popolo come questo' (Itn) dello showman televisivo Slavi Trifonov sarebbe in testa nelle elezioni parlamentari anticipate di oggi in Bulgaria. Lo ha annunciato il canale televisivo pubblico Bnt in base ai primi exit poll dopo la chiusura dei seggi alle 20 locali (19 in Italia). Secondo l'agenzia Gallup, Itn avrebbe ottenuto il 21,5% dei voti, seguito dal partito conservatore Gerb il cui leader Boyko Borissov ha governato il Paese per quasi dieci anni. Gerb si collocherebbe al secondo posto con il 21,1% dei voti. Il partito socialista Bsp raccoglierebbe il 15,1%. Sempre secondo gli exit poll dell'agenzia Gallup, quarta forza del Paese sarebbe il partito 'Bulgaria democratica' (destra), indicato al 13,7% dei voti, seguito dal partito della minoranza turca Dps con il 12,0%. Supererebbe lo sbarramento del 4% ed entrerebbe nel parlamento unicamerale che ha 240 seggi anche il partito 'In piedi! Fuori i criminali!' dell'ex difensore civico Maya Manolova (indipendente), dato al 4,5%. (ANSA).