Siria, colpi di mortaio vicino a una base della coalizione

BEIRUT, 11 LUG - Un colpo di mortaio è caduto in un giacimento di gas nella Siria orientale vicino a una base della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). Un'esplosione è stata sentita nell'area del giacimento di Conoco, nella provincia di Deir Ezzor, ha detto l'ong con sede nel Regno Unito e con una vasta rete di fonti in Siria. Nessuna vittima è stata al momento segnalata. Secondo l'Ong, all'origine di quanto accaduto ci sarebbero probabilmente le milizie filoiraniane. L'agenzia ufficiale siriana Sana ha detto che si è sentita un'esplosione nell'area del giacimento di gas di Conoco, senza fornire ulteriori dettagli. (ANSA).