Peshawar celebra la vittoria dei talebani in Afghanistan

ISLAMABAD, 10 LUG - Mentre nell'Afghanistan guadagnano terreno rapidamente con la partenza delle truppe straniere, i talebani vengono appoggiati e festeggiati con una manifestazione popolare a Peshawar, nel vicino Pakistan, a ridosso del confine fra i due Paesi. In serata molte persone si sono radunate nella zona universitaria della città, molte con le bandiere bianche dei talebani e con slogan e canti e grida di 'Allahu Akhbar'. Un responsabile della polizia di Peshawar ha spiegato che la manifestazione non era programmata, ma si è svolta spontaneamente dopo la celebrazione di un funerale. Ma un po' in tutto il Pakistan in questi giorni si moltiplicano le manifestazioni di sostegno alla "vittoria dei talebani afghani", anche se molti temono ripercussioni negative se la situazione della sicurezza si dovesse ulteriormente deteriorare nell'instabile Paese vicino. (ANSA).