Usa: 14enne prima afroamericana a vincere torneo di spelling

ROMA, 09 LUG - Una quattordicenne della Louisiana ha vinto stanotte il torneo nazionale di spelling, competizione molto popolare negli Stati Uniti, ed è la prima ragazza afroamericana a vincere il torneo, istituito nel 1925. Prima di lei, nel 1998, lo aveva vinto una ragazza che rappresentava la Giamaica, Jody-Anne Maxwell. Alla gara, informa la Cnn, ha assistito anche la first lady, Jill Biden. Zaila Avant-garde di New Orleans è stata dunque la migliore in assoluto alle finali dello Scripps National Spelling Bee 2021, svolto all'ESPN Wide World of Sports Complex del Walt Disney World Resort a Lake Buena Vista, in Florida e per la sua funambolica abilità in ortografia riceverà anche un premio in denaro di 50 mila dollari. La giovane ha documentato su Instagram i suoi passi verso la vittoria, seguita da oltre 14.000 follower, impressionati anche dalla sua abilità nel basket, per le quali è finita anche nel Guinness dei primati con il maggior numero di rimbalzi in un minuto. "Penso che più i successi e i trionfi delle donne vengono promossi e pubblicizzati, più è probabile che altre ragazze in tutto il mondo vedranno che possono fare qualsiasi cosa desiderino", ha commentato la vittoria in un video sui social. Al concorso hanno partecipato 209 concorrenti di età compresa tra 9 e 15 anni, provenienti da cinque Paesi: Stati Uniti, Bahamas, Canada, Ghana e Giappone, ma solo 11 erano arrivati in finale. L'evento era stato annullato lo scorso anno a causa della pandemia, per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. (ANSA).