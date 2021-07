Covid: a Sydney torna lockdown totale

SYDNEY, 09 LUG - Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia, dove a cinque milioni di residenti non è più permesso uscire di casa "a meno che non sia assolutamente necessario". Lo ha annunciato il premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, mentre i contagi mettono a segno un nuovo record (44 nuovi casi in 24 ore) con la variante Delta ormai fuori controllo e una campagna di vaccinazione che procede estremamente a rilento in tutto il continente dove risulta vaccinato meno del 10% della popolazione. Sydney - ricordano i media internazionali - è ora alla sua terza settimana di lockdown, ora inasprito con nuove norme: ai residenti è fatto divieto di viaggiare a più di 10 chilometri dalle loro case, l'esercizio all'aperto è limitato a un massimo di due persone insieme e solo una persona per famiglia può fare la spesa. Ai funerali non possono partecipare più di 10 persone. Berejiklian sta cercando di convincere i residenti del Nuovo Galles del Sud a rispettare le regole e a vaccinarsi, avvertendo che lo Stato sta attraversando il momento peggiore dall'inizio della pandemia. I cittadini di Sydney speravano di uscire dal lockdown il 17 luglio, ma gli esperti affermano che il governo statale potrebbe aver bisogno di estenderlo. "Fino a quando non arriviamo a zero contagi o vicino allo zero - ha detto il premier statale - non possiamo allentare le restrizioni". (ANSA).