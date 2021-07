Covid: Delta dominante in almeno 4 regioni della Spagna

ROMA, 08 LUG - La variante Delta si sta espandendo rapidamente in Spagna e avanza in modo non uniforme nelle comunità, ma è già predominante a Madrid, in Catalogna, nella Comunità Valenciana e a Navarra. L'ultimo rapporto del ministero della Salute citato da El Pais, che corrisponde alla settimana del 14 giugno, indica un aumento dell'espansione della variante e colloca la sua presenza nell'11% dei campioni analizzati, ma gli esperti consultati concordano sul fatto che la circolazione reale di questa variante sia attualmente maggiore. In Catalogna, il Dipartimento della Salute regionale conferma che il 60% dei casi nel territorio è dovuto alla variante Delta. Anche a Madrid, il ceppo rappresenta già la maggioranza dei contagi (44,3% contro il 41,6% causato da Alfa). Nella Comunità Valenciana, il suo presidente regionale Ximo Puig ha assicurato che la prevalenza di questa variante è intorno al 50%. In Navarra, la Delta causa già circa l'80% dei casi. (ANSA).