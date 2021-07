Covid accelera a Cuba, nuovo record di contagi in 24 ore

ROMA, 08 LUG - Cuba ha riportato mercoledì 3.664 casi di coronavirus, nuovo record di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo che confermano l'aggravarsi della pandemia sull'isola. Dall'inizio della pandemia, il Paese ha accumulato 214.577 positivi e 1.405 decessi, 18 dei quali confermati nell'ultimo bilancio giornaliero di ieri. Matanzas, provincia della parte occidentale di Cuba, continua oggi ad essere l'epicentro dell'epidemia di Covid-19 con 806 nuovi casi in 24 ore, seguita dall'Avana con 666 casi e Santiago de Cuba, con 390 pazienti. Sono 43.469 le persone attualmente ricoverate negli ospedali e centri di isolamento a Cuba, di cui 20.882 casi confermati attivi, 13.907 sospetti e 8.680 sotto sorveglianza epidemiologica. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 184, di cui 105 gravi e 79 in condizioni critiche. Il ministero della Salute pubblica ha avvertito che la situazione nel Paese è molto complessa. Nel 2021, i contagi hanno evidenziato una costante crescita con massimi ogni mese. Luglio ha già registrato 20.632 casi confermati nei suoi primi sei giorni e 103 decessi. (ANSA).