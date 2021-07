Afghanistan: ritirato oltre il 90% delle truppe Usa

WASHINGTON, 06 LUG - Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro di oltre il 90% delle loro truppe in Afghanistan. Lo rende noto il Pentagono, sottolineando come sei ex basi Usa sono state già consegnate alle forze di sicurezza locali e tutti gli equipaggiamenti sono stati evacuati. Il termine per il ritiro completo dal Paese è il mese di settembre. (ANSA).