Hrw, Cina condanna 4 monaci tibetani per 'reati discutibili'

ROMA, 06 LUG - Le autorità cinesi nella regione autonoma del Tibet (Tar) "hanno perseguito quattro monaci condannati fino a 20 anni di carcere per reati discutibili". Lo denuncia Human Rights Watch in un rapporto, sottolineando che le sentenze "riflettono la crescente pressione sui funzionari locali per limitare le comunicazioni online e punire l'espressione pacifica come minaccia alla sicurezza". Il rapporto denuncia per la prima volta la repressione del governo sui monaci tibetani nel poco conosciuto monastero di Tengdro. Nel settembre 2019, la polizia di Lhasa, la capitale tibetana, ha trovato messaggi privati ;;su un cellulare smarrito da Choegyal Wangpo, un monaco tibetano che aveva scambiato diversi messaggi con i monaci tibetani che vivono in Nepal, compresi i registri delle donazioni dopo il terremoto in Nepal del 2015. Secondo quanto riferito da Hrw, la polizia ha risposto con una operazione nel monastero che ha portato a più arresti, un suicidio e, nel 2020, un processo segreto a quattro monaci. "Le sentenze senza precedenti dei monaci Tengdro riflettono una 'tempesta perfetta' in Tibet", ha affermato Sophie Richardson, direttrice per la Cina di Human Rights Watch. "Il presupposto del governo cinese che le monache e i monaci tibetani siano potenziali agitatori, l'inasprimento della sicurezza delle frontiere e l'aumento delle restrizioni alle comunicazioni online e alle donazioni religiose si sono combinati per creare uno scandaloso errore giudiziario". I quattro monaci - Choegyal Wangpo, Lobsang Jinpa, Norbu Dondrup e Ngawang Yeshe - hanno ricevuto condanne rispettivamente a 20, 19, 17 e 5 anni, nonostante l'invio di messaggi all'estero o le donazioni umanitarie non violino la legge cinese. "I monaci imprigionati dovrebbero essere rilasciati immediatamente e i governi interessati e le Nazioni Unite dovrebbero fare pressione sul governo cinese affinché rispetti i diritti umani dei cittadini del Tibet", chiede Human Rights Watch. (ANSA).