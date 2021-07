Covid: Fauci, a giugno 99% vittime Usa non erano vaccinate

WASHINGTON, 06 LUG - Nel mese di giugno oltre il 99% delle vittime del Covid in America erano persone non vaccinate. Lo ha affermato in un'intervista il virologo Anthony Fauci, consigliere del presidente Joe Biden, definendo tali decessi "evitabili e che si potevano prevenire". "Solo lo 0,8% delle vittime era vaccinato", ha aggiunto Fauci. (ANSA).