Covid: in Russia 24.353 nuovi casi nelle ultime 24 ore

MOSCA, 05 LUG - In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 24.353 nuovi casi di Covid-19 e 654 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dall'agenzia Interfax. Ieri in Russia erano stati annunciati 25.142 nuovi contagi accertati nel corso della giornata precedente, il livello giornaliero più alto dall'inizio di gennaio. Nelle ultime 24 ore, si sono riscontrati 6.557 nuovi casi nella sola città di Mosca, 2.651 nella regione di Mosca e 1.828 a San Pietroburgo. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 5.635.294 casi di Covid-19 e 138.579 decessi provocati dalla malattia. Stando all'istituto nazionale di statistica Rosstat, invece, riferisce la Bbc, in totale in Russia dall'inizio dell'epidemia allo scorso aprile sono morte 270.352 persone che avevano contratto la malattia. (ANSA).