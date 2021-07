Covid: Usa, quasi 15 mln hanno saltato seconda dose vaccino

WASHINGTON, 03 LUG - Quasi 15 milioni di persone - pari a oltre un decimo delle persone che possono vaccinarsi - non hanno fatto la seconda dose di vaccino anti Covid in Usa, secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention. La massima autorita' sanitaria americana ha spiegato che gli interessati saltano il 'second shot' per varie ragioni, ad esempio perche' credono che basti una sola dose per essere protetti. Alcuni vogliono invece evitare i talvolta spiacevoli effetti collaterali, altri ancora semplicemente hanno hanno potuto o voluto riprogrammare il secondo appuntamento. (ANSA).