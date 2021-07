Canada: incendi a Lytton, evacuata la cittadina più calda

ROMA, 01 LUG - I residenti di Lytton, la cittadina canadese che nei giorni scorsi ha registrato la temperatura più alta della storia del Paese (49.6°C) sono stati costretti ad evacuare a causa di un incendio. Lo riporta la Bbc. Le fiamme si sono diffuse in solo 15 minuti costringendo molti a lasciare le loro case senza portare nulla con se'. "L'intera città è in fiamme", ha detto il primo cittadino Jan Polderman a Cbc News parlando di fiamme alte più di un metro. Il vento forte, fino a 71 km, e il clima caldo e secco hanno peggiorato la situazione. Gli abitanti isono stati dirottati nelle comunità vicine dove sono allestiti centri di accoglienza, mentre il British Columbia Wildfire Service sta spostando uomini e mezzi sul posto per rispondere al fuoco. L'ondata di caldo record che ha colpito questa settimana la British Columbia ha causato 486 vittime in soli cinque giorni. (ANSA).